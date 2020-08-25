ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصاري "ماركو" و"لاورا" اللذين يهددان المنطقة وبموجب القرار، أوعز ترامب لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ بتنسيق الجهود لتقديم المساعدة العاجلة لسكان المناطق المنكوبة وحماية ممتلكاتهم. وستتحمل السلطات الفدرالية 75% من النفقات على أعمال الإغاثة وإزالة آثار الكارثة الطبيعية في الولاية المذكورة.