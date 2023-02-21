دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية للتحذير من غارات جوية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق شرق أوكرانيا بينها: «سومي-خاركيف-بولتافا- تشيرنيهيف-تشيركاسي-دنيبروبتروفسك، كيروفوجراد» والأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «زابوريجيا-خيرسون- مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية«البنتاجون» عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ«كييف»، بقيمة 460 مليون دولار، ستشمل رادارات المراقبة الجوية، وأنظمة صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، وقذائف راجمات «هيمارس» ومدافع «هاوتزر»، مشيرة في بيان، إلى السحب الـ32 من مخزونات الوزارة لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.