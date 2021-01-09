زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي يوزع مذكرة على الأعضاء الجمهوريين يؤكد فيها أن المجلس لن يجتمع قبل 19 كانون الثاني

وزع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي مذكرة على الأعضاء الجمهوريين يؤكد فيها أن المجلس لن يجتمع قبل 19 كانون الثاني "أي قبل يوم من تنصيب بايدن" لبحث محاسبة ترامب