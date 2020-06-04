كينيا تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كينيا اليوم 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2216 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.