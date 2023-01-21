مقتل عنصرين من داعش والعثور على مواد متفجرة في كركوك وديالي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب ، مقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية وتفجير عدد من المضافات والعثور على مواد متفجرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة في وادي زغيتون بمحافظة كركوك وسلسلة جبال حمرين في ديالى.