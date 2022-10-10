أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ "هيمارس" أمريكية على مدينة روبيجني في الجمهورية.