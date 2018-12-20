أعلنت السلطات السودانية، فرض حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمال البلاد عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الإقتصادية.وانطلقت المظاهرات في عطبرة ومدينة النهود في ولاية شمال كردفان وبورت سودان التي وصلها الرئيس عمر البشير لحضور تدريب عسكري جوي.وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين حطموا مقر حزب المؤتمر الوطني المعارض وأحرقوه، وكانوا في طريقهم لمبان محلية لكن الشرطة حالت دون وصولهم.وأمنت قوات الشرطة والجيش بعض المرافق بينها الميناء البري وألقت بعض القنابل المسيلة للدموع.

ومع ازدياد حدة الاحتجاجات قررت لجنة الأمن في الولاية فرض حظر التجوال في عطبرة اعتبارا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كما تقرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.وفي مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر - الميناء الرئيسي للسودان المطل على البحر الاحمر - خرج مئات المواطنين في احتجاجات عارمة منذ الصباح تنديدا بالغلاء، وذلك على اثر صدور قرار من لجنة مراقبة الخبز في بورتسودان برفع سعر الخبز زنة (75) جرام لثلاث جنيهات على أن يتم تسليم الخبز المدعوم زنة (70) جرام للمدارس والداخليات بسعر جنيه للقطعة.