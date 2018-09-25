وزير الدفاع الأسترالي يلتقي نظيرته الفرنسية

التقى وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين نظيرته وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أمس في مدينة أديلايد بولاية جنوب أستراليا خلال افتتاح ندوة صناعة الدفاع الأسترالية - الفرنسية.
و أشار باين بعد اللقاء أن البحرية الأسترالية قد تجري تدريبات مشتركة مع البحرية الفرنسية في بحر الصين الجنوبي قائلاً: "بالنسبة لبحر الصين الجنوبي فإن كل من أستراليا وفرنسا تشتركان في وجهة نظر مشتركة وهي أن بحر الصين الجنوبي هو مياه دولية ويحق لنا الحركة في هذه المنطقة على النحو الذي نراه مناسبًا".
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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