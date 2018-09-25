وزير الدفاع الأسترالي يلتقي نظيرته الفرنسية

التقى وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين نظيرته وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أمس في مدينة أديلايد بولاية جنوب أستراليا خلال افتتاح ندوة صناعة الدفاع الأسترالية - الفرنسية.

و أشار باين بعد اللقاء أن البحرية الأسترالية قد تجري تدريبات مشتركة مع البحرية الفرنسية في بحر الصين الجنوبي قائلاً: "بالنسبة لبحر الصين الجنوبي فإن كل من أستراليا وفرنسا تشتركان في وجهة نظر مشتركة وهي أن بحر الصين الجنوبي هو مياه دولية ويحق لنا الحركة في هذه المنطقة على النحو الذي نراه مناسبًا".