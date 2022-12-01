الأمن الإيراني يقتل شخصاً احتفل بهزيمة المنتخب

أكدت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل شاب إيراني برصاص قوات الأمن إثر احتفاله بهزيمة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأمريكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الجارية في قطر.