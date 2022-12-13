رصد مسيّرة أميركية على بعد 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم
آخر تحديث GMT03:57:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رصد مسيّرة أميركية على بعد 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم

العرب اليوم -

العرب اليوم - رصد مسيّرة أميركية على بعد 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم

عاجل
موسكو - العرب اليوم

رصدت خدمة Flightradar24، طائرة استطلاع الأمريكية من طراز RQ-4B Global Hawk، تحمل علامة نداء FORTE10، تحلق فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رصد مسيّرة أميركية على بعد 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم رصد مسيّرة أميركية على بعد 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم



أخبار ذات صلة

GMT 03:49 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

وزارة الدفاع الجزائرية تكشف هوية 3 أشخاص قتلهم الجيش في تيبازة
العرب اليوم - وزارة الدفاع الجزائرية تكشف هوية 3 أشخاص قتلهم الجيش في تيبازة

GMT 03:47 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

اشتعال النيران في إحدى "النقاط الحصينة" في كييف
العرب اليوم - اشتعال النيران في إحدى "النقاط الحصينة" في كييف

GMT 03:37 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

مقتل 6 أشخاص بينهم رجلا شرطة في اشتباك مسلح في أستراليا
العرب اليوم - مقتل 6 أشخاص بينهم رجلا شرطة في اشتباك مسلح في أستراليا

GMT 10:30 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

5 قتلى حصيلة ضحايا انفجار مبنى في جزيرة «جيرسي» البريطانية
العرب اليوم - 5 قتلى حصيلة ضحايا انفجار مبنى في جزيرة «جيرسي» البريطانية

GMT 10:28 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق في أوكرانيا والعاصمة كييف
العرب اليوم - صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق في أوكرانيا والعاصمة كييف

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أنابيلا هلال بإطلالات ناعمة ومشرقة باللون الأصفر

بيروت - العرب اليوم

إطلالة جديدة أطلت بها أنابيلا هلال، والتي جاءت ناعمة كالعادة، لكن مع لفتة مشرقة متوهجة، حيث تألقت أنابيلا هلال باللون الأصفر في أحدث ظهور، وهي طلة أكسبتها مزيدا من الرقي والنعومة ومزيدا من الإشراق أيضًا، والتي نستعرض من خلالها أبرز إطلالاتها باللون الأصفر. أنابيلا هلال في أحدث ظهور اختارت أنابيلا هلال إطلالة اللون الأصفر المتوهج في أحدث ظهور من خلال إطلالة من توقيع Carolina Herrera، والتي أضفت أناقتها الناعمة بتصميمها الناعم الذي جاء بستايل طويل واسع عند التنورة من أسفل مع فتحة طويلة من الأمام أضفت مزيدا من التألق والجاذبية، أما تصميم الجزء العلوي فجاء مغلقًا مع أسلوب الياقة المرتفعة والأكمام الطويلة مع أطراف واسعة منسدلة على اليدين، بالإضافة إلى رابطة أنيقة على الفستان من الوسط. إطلالة جذابة بالأصفر إطلالة جذابة باللون الأص...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:02 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

كيت ميدلتون تروّج لحفل الكريسماس الملكي
العرب اليوم - كيت ميدلتون تروّج لحفل الكريسماس الملكي

GMT 06:24 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ
العرب اليوم - روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 03:23 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا في ظل التصعيد الحالي
العرب اليوم - الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا في ظل التصعيد الحالي

GMT 12:25 2022 الجمعة ,09 كانون الأول / ديسمبر

 بي بي سي قد تغلق التليفزيون الأرضي بحلول عام 2030
العرب اليوم -  بي بي سي قد تغلق التليفزيون الأرضي بحلول عام 2030

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 03:51 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
العرب اليوم - أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية

GMT 02:27 2017 الخميس ,20 إبريل / نيسان

3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة
العرب اليوم - 3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة

GMT 14:10 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة
العرب اليوم - تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة

GMT 07:37 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس

مدير بعثة "الهجرة الدولية في ليبيا" يطالب بإصدار تشريع لمكافحة تهريب المهاجرين
العرب اليوم - مدير بعثة "الهجرة الدولية في ليبيا" يطالب بإصدار تشريع لمكافحة تهريب المهاجرين

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 02:47 2016 الأحد ,22 أيار / مايو

قصص وروايات مثليي العراق واحتقار المجتمع لهم ورفضهم
العرب اليوم - قصص وروايات مثليي العراق واحتقار المجتمع لهم ورفضهم

GMT 06:40 2019 الإثنين ,19 آب / أغسطس

بيتر نافارو يؤكد أن التعريفات الجمركية ضد الصين لا تضر الاقتصاد
العرب اليوم - بيتر نافارو يؤكد أن التعريفات الجمركية ضد الصين لا تضر الاقتصاد

GMT 15:37 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان

محمد الشلهوب يعلن موقفه من الاعتزال
العرب اليوم - محمد الشلهوب يعلن موقفه من الاعتزال

GMT 08:55 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

نمر مُفترس "يلتهم" طفلة هندية أمام عائلتها
العرب اليوم - نمر مُفترس "يلتهم" طفلة هندية أمام عائلتها

GMT 13:34 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

شركة "أودي" تعدل سيارات "A3" الشهيرة
العرب اليوم - شركة "أودي" تعدل سيارات "A3" الشهيرة

GMT 21:19 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

تطوير خدمة "جوجل ترجمة" لتصبح اقل تحيزاً للرجال
العرب اليوم - تطوير خدمة "جوجل ترجمة" لتصبح اقل تحيزاً للرجال

GMT 05:32 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

إيمانويل ماكرون يدعو مصنعي السيارات لنقل مصانعهم إلى فرنسا
العرب اليوم - إيمانويل ماكرون يدعو مصنعي السيارات لنقل مصانعهم إلى فرنسا

GMT 18:46 2016 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

لجين عمران وشقيقتها أسيل تنضمان إلى عائلة كارداشيان
العرب اليوم - لجين عمران وشقيقتها أسيل تنضمان إلى عائلة كارداشيان

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab