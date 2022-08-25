ارتفاع حصيلة القصف الروسي على قرية في جنوب شرق أوكرانيا إلى 22 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الروسي على قرية شابلين في إقليم دنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا إلى 22 قتيلا فضلا عن إصابة العشرات. ولم يحدد الرئيس الأوكراني عدد قتلى القصف الصاروخي الروسي على محطة قطارات بالقرية لكنه قال إن 22 شخصا قتلوا في القرية الأربعاء من بينهم طفل /11 عاما/ .