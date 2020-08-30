تركيا تعلن إجراء مناورات بشرق المتوسط

أعلنت تركيا اليوم الأحد، قرارها بإجراء مناورات عسكية بشرق البحر المتوسط لمدة أسبوعين، وسط تصاعد التوترات مع قبرص واليونان، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كانت الرئاسة التركية وجهت تهديدات للاتحاد الأوروبي واليونان عقب اعتزام الاتحاد الأوروبي توقيع عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها غير المشروعة للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط.