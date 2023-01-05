الشرطة الموريتانية تمنع الرئيس السابق من السفر

منعت الشرطة الموريتانية، اليوم الخميس، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من السفر عبر مطار نواكشوط ام التونسي الدولي.وأكد الرئيس الموريتاني السابق، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أمام المطار، أن الشرطة منعته من السفر دون إعطاء أي تفاصيل حول الوجهة التي كان ينوي السفر إليها.

وقال ولد عبدالعزيز، الذي يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، إن الشرطة منعته من السفر رغم أنه لا يخضع للمراقبة القضائية، ولا مانع قانونيا لسفره، معتبرا أن منعه من السفر يدخل في إطار ما سماه "المعاملة السيئة" التي يتعرض لها.