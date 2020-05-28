حالات الشفاء من كورونا تصل نحو 52% في ساحل العاج

سجلت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في ساحل العاج تزايدًا بنسبة 6.88% مع مطلع الشهر الجاري، حيث بلغت 1257 حالة، من أصل 2423 إصابة مسجلة، وهو ما يمثل نسبة 51.88% من عدد الإصابات في البلاد.

وأفاد وزير الصحة العاجي أويل يوجين أكا أن حالات الشفاء من كورونا في البلاد، كانت تمثل نسبة 45% في 6 من شهر مايو الحالي، وأن معدل التعافي من الفيروس بالقارة الأفريقية يبلغ حوالي 30.5%، ونسبة الوفيات تمثل 1.2% في بلاده مقابل 2.2% هي نسبة الوفيات في القارة الأفريقية.

وينتشر الفيروس في صفوف الرجال بساحل العاج بنسبة 65% فيما تمثل النساء المصابات 35%، ويبلغ معدل عمر المصابين به 39 سنة.

وقد شهدت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الحادي عشر من شهر مارس الماضي.