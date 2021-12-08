مقتل 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار عبوة ناسفة في مالي

قتل 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية فى انفجار عبوة ناسفة فى مالي. وفى وقت سابق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف مدنيين، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من قرية سونجو، في وسط مالي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا وإصابة آخرين