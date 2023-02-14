انحراف قطار في ولاية تكساس بعد صدمه شاحنة

لقي سائق شاحنة مصرعه إثر صدم قطار شاحنته في سبلندورا بولاية تكساس.وفي بيان صحفي، قالت إدارة شرطة سبلندورا إن مركز اتصالات مقاطعة مونتغومري تلقى مكالمات متعددة حول حادثة تصادم قطار وشاحنة ذات 18 عجلة قبل الساعة 7:30 صباحا.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، توفي سائق الشاحنة متأثرا بجروحه.وبحسب ما ورد، كان القطار يتجه جنوبا عندما عبرت شاحنة ذات 18 عجلة السكة وأصيبت، ووفقا لموقع "kiro7" فقد جر القطار الشاحنة حوالي نصف ميل.