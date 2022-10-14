6 قتلى من بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا

تتعامل الشرطة في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأميركية مع حادث إطلاق نار، وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس وخلف 6 قتلى من بينهم ضابط شرطة، حسب مصادر إعلامية. وذكرت شرطة رالي على “تويتر” أنها موجودة في الموقع، وحثت السكان على البقاء في منازلهم، بينما لم تكشف التغريدات عن عدد القتلى.

وأفادت محطة تابعة لشبكة “إيه بي سي نيوز”، أنه من المعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.