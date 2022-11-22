وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين في انفجار منظومة غاز في محافظة دهوك العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي بوفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، إثر انفجار منظومة غاز في محافظة دهوك بكردستان العراق و أوضحت مديرية ​الدفاع المدني​ العراقي أن "4 أشخاص توفوا وأصيب 27 آخرون إثر انفجار منظومة غاز نتيجة تسريب في أحد أنابيب الغاز داخل الأقسام الداخلية بمبنى محافظة دهوك" وأضاف البيان أن حريقاً حصل نتيجة الانفجار، وفرق الدفاع المدني موجودة بمكان الحادث لإخماد النيران وإسعاف المصابين.