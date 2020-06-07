المكسيك تسجل تراجعا في عدد المصابين والوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية السبت، عن 3 آلاف و593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 113 ألفا و619 حالة مؤكدة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 341 حالة وفاة إضافية، ليصل مجموع الضحايا إلى 13 ألفا و511 حالة وفاة.

وقالت الحكومة، إن "العدد الحقيقي للمصابين على الأرجح، أعلى بكثير من الحالات المسجلة".

وتشير الأرقام إلى تراجع في أعداد الإصابات والوفيات إذ أعلنت وزارة الصحة الجمعة، تسجيل 625 وفاة و4346 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.

المصدر: "رويترز"