وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا
آخر تحديث GMT06:04:57
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا

وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا
بغداد - العرب اليوم

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن قلق بلاده إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.   وشدد وزير الخارجية العراقية -خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف- على أهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته وباقي شعوب المنطقة.   وأكد الوزير -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الأحد،- أن العراق يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.   من جانبه، ثمَّن القائم بالأعمال الأوكراني عمل السفارة العراقية في أوكرانيا، معبرًا عن شكر وتقدير بلاده لنوع وحجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا



أخبار ذات صلة

GMT 21:37 2022 الأحد ,17 إبريل / نيسان

ارتفاع حصيلة "القصف الباكستاني" في أفغانستان إلى 47 قتيلًا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة "القصف الباكستاني" في أفغانستان إلى 47 قتيلًا

GMT 20:48 2022 الأحد ,17 إبريل / نيسان

وزير الداخلية الكويتي يبحث مع سفراء الإمارات والعراق وتونس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
العرب اليوم - وزير الداخلية الكويتي يبحث مع سفراء الإمارات والعراق وتونس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

GMT 20:46 2022 الأحد ,17 إبريل / نيسان

قوات الأمن العراقية تعتقل قياديا بارزا بتنظيم داعش الإرهابي في بغداد
العرب اليوم - قوات الأمن العراقية تعتقل قياديا بارزا بتنظيم داعش الإرهابي في بغداد

GMT 19:45 2022 الأحد ,17 إبريل / نيسان

إصابة 3 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج ضد حركة يمينية متطرفة في السويد
العرب اليوم - إصابة 3 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج ضد حركة يمينية متطرفة في السويد

GMT 17:52 2022 الأحد ,17 إبريل / نيسان

الدفاع الروسية تُعلن محاصرة نحو 400 مرتزق أجنبي في مصنع في مدينة ماريوبول الأوكرانية
العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن محاصرة نحو 400 مرتزق أجنبي في مصنع في مدينة ماريوبول الأوكرانية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أجمل إطلالات السهرة للنجمة رحمة رياض

القاهرة - العرب اليوم

قد لا تتناسب جميع الفساتين والموديلات الخاصة بأزياء السهرة مع صاحبة القامة القصيرة، وتحتاج إلى إتقان شديد أثناء اختيار إطلالتها لتبدو بقوام ممشوق وجذاب، فإذا كنتِ من هؤلاء الفتيات، فيمكنك اقتباس إطلالتك من النجمة العراقية صاحبة الذوق الفريد، رحمة رياض.منذ ظهورها الأول في برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، وخطفت رحمة رياض الأنظار بأزيائها المميزة والجذابة والمناسبة لقوامها الصغير. في هذا التقرير، سوف نرصد لكِ أجمل إطلالات السهرة من النجمة العراقية؛ لتستوحي منها ما يناسبك. فساتين السهرة على طريقة رحمة رياض عادة تختار الفنانة العراقية، الفساتين ذات تصميم حورية البحر؛ لأنها تبرز القوام، وتركز على مناطق الجذب مثل الخصر الصغير، كما أنها تساعد في الشعور بالقامة الأطول. كما تختار رحمة الألوان الزاهية المتنوعة بين ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:38 2022 الأحد ,17 إبريل / نيسان

إطلالات ربيعية مميزة تُناسب عطلة شم النسيم
العرب اليوم - إطلالات ربيعية مميزة تُناسب عطلة شم النسيم

GMT 20:05 2022 الإثنين ,18 إبريل / نيسان

أجمل الوجهات السياحية في جزيرة صقلية الايطالية
العرب اليوم - أجمل الوجهات السياحية في جزيرة صقلية الايطالية

GMT 10:49 2022 السبت ,16 إبريل / نيسان

ديكورات المجالس الأرضية لعزائم رمضان
العرب اليوم - ديكورات المجالس الأرضية لعزائم رمضان

GMT 01:39 2022 السبت ,16 إبريل / نيسان

الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في القدس
العرب اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في القدس

GMT 08:57 2022 الأحد ,17 إبريل / نيسان

هالة سرحان تكشف كواليس عملها الإعلامي واكتشافها لمحمود سعد ووائل الإبراشي
العرب اليوم - هالة سرحان تكشف كواليس عملها الإعلامي واكتشافها لمحمود سعد ووائل الإبراشي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 03:34 2020 الخميس ,23 إبريل / نيسان

اعشاب تساعد علي نزول الدورة الشهرية
العرب اليوم - اعشاب تساعد علي نزول الدورة الشهرية

GMT 14:04 2015 السبت ,11 تموز / يوليو

العقرب منطقة سياحية في أوريكا تستهوي عشاق الطبيعة الجملية والمناظر الساحرة
العرب اليوم - العقرب منطقة سياحية في أوريكا تستهوي عشاق الطبيعة الجملية والمناظر الساحرة

GMT 11:07 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو

منجم من الذهب في مجاري الصرف الصحي في سويسرا
العرب اليوم - منجم من الذهب في مجاري الصرف الصحي في سويسرا

GMT 02:33 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

"أوميغا" تستعد لإطلاق تصاميم مميزة للساعات النسائية
العرب اليوم - "أوميغا" تستعد لإطلاق تصاميم مميزة للساعات النسائية

GMT 06:18 2015 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"

GMT 03:24 2019 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على مواصفات هاتف "أيفون سي 2" من آبل قبل طرحه في الأسواق
العرب اليوم - تعرف على مواصفات هاتف "أيفون سي 2" من آبل قبل طرحه في الأسواق

GMT 17:08 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

هدف أبيض للعين بشباك ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية
العرب اليوم - هدف أبيض للعين بشباك ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

GMT 02:48 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو

منتجعات "يونيفرسل" في جزر المالديف سياحة رومانسية تفوق الخيال
العرب اليوم - منتجعات "يونيفرسل" في جزر المالديف سياحة رومانسية تفوق الخيال

GMT 23:27 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

فورمولا 1 تطلب تعديل مكان المرآة في سيارة فيراري
العرب اليوم - فورمولا 1 تطلب تعديل مكان المرآة في سيارة فيراري

GMT 00:57 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

ميغان ماركل تخطط لكلمتها في حفلة زفافها
العرب اليوم - ميغان ماركل تخطط لكلمتها في حفلة زفافها

GMT 18:24 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

منصور التركي يؤكّد أنّ السعودية تواجه مجموعات متطرّفة لها علاقات مع إيران
العرب اليوم - منصور التركي يؤكّد أنّ السعودية تواجه مجموعات متطرّفة لها علاقات مع إيران

GMT 00:59 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

حقائب الظهر من أجمل الإكسسوارات لأفضل إطلالة في شتاء ٢٠١٨
العرب اليوم - حقائب الظهر من أجمل الإكسسوارات لأفضل إطلالة في شتاء ٢٠١٨

GMT 05:28 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

أمير قطر يستبق زيارة أردوغان بهجوم على دول مكافحة الإرهاب
العرب اليوم - أمير قطر يستبق زيارة أردوغان بهجوم على دول مكافحة الإرهاب

GMT 05:23 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تعاون بين فيكتوريا بيكهام و"ريبوك" في مجموعة خريف 2018
العرب اليوم - تعاون بين فيكتوريا بيكهام و"ريبوك" في مجموعة خريف 2018

GMT 00:37 2017 الأربعاء ,13 أيلول / سبتمبر

كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل "آيفون X " الجديد
العرب اليوم - كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل "آيفون X " الجديد

GMT 05:11 2016 الأحد ,28 شباط / فبراير

جامعة الأميرة نورة تطلق الحقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت
العرب اليوم - جامعة الأميرة نورة تطلق الحقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت

GMT 16:24 2015 الجمعة ,24 إبريل / نيسان

دراسة تؤكد أنَّ إنقاص الوزن يساعد في علاج النوع الثاني من مرض السكري
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنَّ إنقاص الوزن يساعد في علاج النوع الثاني من مرض السكري

GMT 13:28 2021 الثلاثاء ,07 أيلول / سبتمبر

اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة ضعف حجم كوكب المشتري
العرب اليوم - اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة ضعف حجم كوكب المشتري

GMT 14:09 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

عجوز سبعينية تتزلج على أعمق بحيرات العالم لسبب نبيل
العرب اليوم - عجوز سبعينية تتزلج على أعمق بحيرات العالم لسبب نبيل

GMT 09:28 2020 السبت ,09 أيار / مايو

إيناس الدغيدي تكشف حقيقة زواجها من هالة سرحان وعلاقتها بالمثليين
العرب اليوم - إيناس الدغيدي تكشف حقيقة زواجها من هالة سرحان وعلاقتها بالمثليين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab