الحكومة اليمنية تؤكد أن نظام إيران تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة للإرهاب والفوضى

قال مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، إن "النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".وأفاد بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، أن المجلس وقف أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة العدل الأميركية عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي.وأكد مجلس الوزراء اليمني أن هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.