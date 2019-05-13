عملية طعن تزهق روح شاب مغربي كان في طريقه للصلاة بأحد مساجد إيرلندا

لقي شاب إيرلندي من أصول مغربية مصرعه بعد تعرضه لعملية طعن، وذلك خلال توجهه لحضور إفطار جماعي بأحد مساجد العاصمة دبلن.

وتعرض الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما لعدة طعنات، قبل أذان المغرب، حيث نعاه والده عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "توفي أمس الجمعة ابني حبيبي عزام بطعنة غادرة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله من الشهداء ويتجاوز عنه ويغفر له ويرزقنا الصبر والسلوان".