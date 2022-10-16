القوات الأوكرانية تشن معركة جديدة لتحرير خيرسون من السيطرة الروسية

بدأت القوات الأوكرانية، شن معركة جديدة لتحرير مقاطعة خيرسون من السيطرة الروسية، رغم أنه لم يتضح بعد من الروايات الروسية إلى أى مدى استعر القتال في المنطقة.

وأفاد نائب رئيس مدينة خيرسون المعين من قبل روسيا، كيريل ستريموسوف، بتعرض المدينة لقصف بالمدفعية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من صد الهجوم.