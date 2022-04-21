الجامعة العربية والأمم المتحدة واليابان يؤكدون ضرورة اعتماد مناهج إنمائية شاملة

أكدت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة واليابان، الحاجة إلى اعتماد مناهج إنمائية شاملة وعابرة للقطاعات، والتى من شأنها إشراك مجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة لتحقيق التماسك الاجتماعى وبناء السلام المستدام ومنع الارتداد إلى حالة العنف. جاء ذلك في اجتماع المائدة المستديرة السابعة التى عقدتها جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن السياسات "الشراكات الإنمائية بالغة الأهمية لمنع نشوب النزاعات وبناء السلام" اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.