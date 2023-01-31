ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري إلى ما لا يقل عن 59 شخصا في مسجد الشرطة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، حسبما قال مسؤولون.

كان معظم الضحايا من رجال الشرطة الباكستانيون حيث يقع المسجد المستهدف داخل مجمع مترامي يستخدم أيضا كمقر للشرطة في المدينة.

ومع ارتفاع عدد القتلى، قدم قائد شرطة بيشاور إعجاز خان أحدث حصيلة للقتلى.