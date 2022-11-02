إسقاط صاروخ كوري شمالي بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية للمرة الأولى

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنه لأول مرة يسقط صاروخ تطلقه جارتها الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية منذ تقسيم شبه الجزيرة. ووصفت السلطات الكورية الجنوبية هذا الأمر بأنه "لا يمكن التسامح معه"، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.