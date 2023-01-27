قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة القدس، لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سلوان، وحي رأس العامود، وشارع باب الأسباط، وكثفت من نشر قواتها في شوارع القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين، كما نصبت حواجز شرطية في منطقة الشياح في رأس العامود، وطريق الجثمانية ووادي حلوة.