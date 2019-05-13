العسكريون المتقاعدون ينصبون خيم الاعتصام أمام مصرف لبنان

بدأ العسكريون المتقاعدون في لبنان اعتصاما أمام المصرف المركزي، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بـ"سحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة عام 2019".

وحمل العسكريون المتقاعدون، "السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها برفض تلبية مطالبهم"، ودعوا زملاءهم المتقاعدين للمشاركة في الاعتصام.