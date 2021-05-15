مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله
آخر تحديث GMT03:37:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله

العرب اليوم -

العرب اليوم - مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله

عاجل
غزه - العرب اليوم

قام مستوطنون بحرق منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا وقد تسبب الحريق بحروق بالغة لأحد الأطفال بالإضافة إلى حالة الهلع التي كانت بلدة على وجهه وقد وثقت كاميرا مثبتة مقابل المنزل قيام إثنين من المستوطنين بإرسال زجاجة تحتوي على مادة حارقة قبل رميها إلى داخل المنزل.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله



أخبار ذات صلة

GMT 02:59 2021 السبت ,15 أيار / مايو

سفارة فلسطين في مصر تعلن عن وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل جرحى القصف على غزة إلى مصر
العرب اليوم - سفارة فلسطين في مصر تعلن عن وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل جرحى القصف على غزة إلى مصر

GMT 02:20 2021 السبت ,15 أيار / مايو

مصادر فلسطينية تؤكد 8 شهداء هم 6 من الأطفال وإمرأتان وإصابة 15 بقصف المنزل في مخيم الشاطئ في قطاع غزة
العرب اليوم - مصادر فلسطينية تؤكد 8 شهداء هم 6 من الأطفال وإمرأتان وإصابة 15 بقصف المنزل في مخيم الشاطئ في قطاع غزة

GMT 00:23 2021 السبت ,15 أيار / مايو

العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة
العرب اليوم - العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة

GMT 23:26 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

العدو الاسرائيلي الجبان يرتكب مجزرة جديدة وينتقم من الأطفال والنساء العّزل
العرب اليوم - العدو الاسرائيلي الجبان يرتكب مجزرة جديدة وينتقم من الأطفال والنساء العّزل

GMT 00:01 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

القناة 12 العبرية تعلن تضرر 868 مبنى و858 مركبة في "إسرائيل" منذ بداية المعركة في قطاع غزة والمواجهات في الداخل
العرب اليوم - القناة 12 العبرية تعلن تضرر 868 مبنى و858 مركبة في "إسرائيل" منذ بداية المعركة في قطاع غزة والمواجهات في الداخل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:39 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو

موضة البناطيل الواسعة لربيع وصيف 2021 لأطلالة مريحة
العرب اليوم - موضة البناطيل الواسعة لربيع وصيف 2021 لأطلالة مريحة

GMT 02:15 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

الحرب بين اسرائيل والفلسطينيين تجبر شركات عالمية لالغاء رحلاتها الى اسرائيل
العرب اليوم - الحرب بين اسرائيل والفلسطينيين تجبر شركات عالمية لالغاء رحلاتها الى اسرائيل

GMT 11:10 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو

أفكار ترتيب طاولة الاستقبال لعيد الفطر لمنزل متجدد
العرب اليوم - أفكار ترتيب طاولة الاستقبال لعيد الفطر لمنزل متجدد

GMT 11:14 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

نتنياهو يعلن أن إسرائيل " ترفض بشدة " الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس
العرب اليوم - نتنياهو يعلن أن إسرائيل " ترفض بشدة " الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس

GMT 09:49 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

إدارة "فيسبوك" تغلق صفحة حزب لبناني بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين
العرب اليوم - إدارة "فيسبوك" تغلق صفحة حزب لبناني بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:51 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

أول سيارة صينية أجرة ذاتية القيادة تجوب شوارع بكين
العرب اليوم - أول سيارة صينية أجرة ذاتية القيادة تجوب شوارع بكين

GMT 07:37 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

Civic الأسطورية من هوندا أصبحت أكبر وأكثر جاذبية
العرب اليوم - Civic الأسطورية من هوندا أصبحت أكبر وأكثر جاذبية

GMT 03:59 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

نصائح مفيدة لتغيير عجلات السيارة إليك الطريقة الصحيحة
العرب اليوم - نصائح مفيدة لتغيير عجلات السيارة إليك الطريقة الصحيحة

GMT 20:05 2021 الثلاثاء ,04 أيار / مايو

جي باور تحقن بي إم دبليو M2 COMPETITION بقوة خارقة
العرب اليوم - جي باور تحقن بي إم دبليو M2 COMPETITION بقوة خارقة

GMT 05:02 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

تويوتا تطلق سيارتها Yaris Cross الجديدة
العرب اليوم - تويوتا تطلق سيارتها Yaris Cross الجديدة

GMT 04:15 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

هوندا تكشف عن سيفك 2022 الجديدة كليًا
العرب اليوم - هوندا تكشف عن سيفك 2022 الجديدة كليًا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 21:42 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

المغرب يعلن فتح حدوده امام رحلات من ١٧ دولة خلال اسابيع
العرب اليوم - المغرب يعلن فتح حدوده امام رحلات من ١٧ دولة خلال اسابيع

GMT 14:17 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

بعد شكوى ضدَه حاكم مصرف لبنان يقول إنه اشترى العقارات قبل تولي منصبه
العرب اليوم - بعد شكوى ضدَه حاكم مصرف لبنان يقول إنه اشترى العقارات قبل تولي منصبه

GMT 01:56 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

إطلاق سيارات ذاتية القيادة لجنرال موتورز في دبي اعتباراً من 2023
العرب اليوم - إطلاق سيارات ذاتية القيادة لجنرال موتورز في دبي اعتباراً من 2023

GMT 06:49 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

ساعة أبل Series 6 تهدد عرش "التفاحة الساحرة"
العرب اليوم - ساعة أبل Series 6 تهدد عرش "التفاحة الساحرة"

GMT 21:33 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

إيرادات "فيسبوك" ربع السنوية تفوق التوقعات
العرب اليوم - إيرادات "فيسبوك" ربع السنوية تفوق التوقعات

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 09:48 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

نصائح هامة للحفاظ على طلاء السيارة خصوصا في الصيف
العرب اليوم - نصائح هامة للحفاظ على طلاء السيارة خصوصا في الصيف

GMT 12:00 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

أجمل الأماكن السياحية في جيرونا لؤلؤة إسبانيا الثقافية
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في جيرونا لؤلؤة إسبانيا الثقافية
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab