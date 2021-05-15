مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله

قام مستوطنون بحرق منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا وقد تسبب الحريق بحروق بالغة لأحد الأطفال بالإضافة إلى حالة الهلع التي كانت بلدة على وجهه وقد وثقت كاميرا مثبتة مقابل المنزل قيام إثنين من المستوطنين بإرسال زجاجة تحتوي على مادة حارقة قبل رميها إلى داخل المنزل.