قال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إن كامالا هاريس ستكون نائبا رائعا للرئيس، مضيفا أنه لا يوجد شيء مستحيل في الولايات المتحدة.وووجه بايدن خلال خطاب إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية الشكر لجميع المتطوعين والعالمين في مكاتب الاقتراع في ظل وباء كورونا.وتابع أنه يريد أن يمثل كل الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه يفهم الإحباط والخيبة للمصوتين لترامب بسبب خسارته لأكثر من مرة، ولكن الوقت حان للاستماع لبعضهم البعض.وأكد أن هذا هو وقت تعافي الولايات المتحدة، مشددا أنه مع انتهاء الحملة فإنه يعتقد أن الولايات المتحدة تدعوهم للعمل من أجل العلم والأمل لاحتواء فيروس كورونا وهو بداية عملة الفعلي.