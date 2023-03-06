انفجار في مصنع غاز الكوك بالقرب من العاصمة الروسية

صرح بذلك متحدث باسم إدارة منطقة موسكو ب وزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس الروسية اليوم، وقال "وقع إنفجار فى ورشة لغاز الكوك - المستخدم فى أفران فحم الكوك - فى فيدنوي، واندلعت النيران فى برج مضخة به مادة البنزول، وبلغ ارتفاع النيران 20 مترا".

ووفقا لمصدر بخدمات الطوارئ، فإن النيران التهمت المبنى بأكمله الذى تبلغ مساحته 200 متر مربع. وتنتج ورشة غاز الكوك فى موسكو فحم الكوك ومادة البنزول ومركب "راتنج قطران الفحم".