مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية
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مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية أردوغان يقول إن المشكلات في إدلب لن يتم حلها إلا بعد انسحاب القوات الحكومية السورية خلال ساعات كويكب ضخم يصطدم بالأرض أردوغان" لن نبقى صامتين إزاء تطويق القوات الحكومية السورية لمواقع المراقبة التركية في إدلب" وزير الخارجية التركي "أردوغان وترامب بحثا في اتصال هاتفي التطورات في إدلب وليبيا وخطة السلام الأميركية" لافروف "لا بد من احترام المواثيق الدولية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول" لافروف "روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة" لافروف "لا بد من تعزيز التعاون بين روسيا وأوروبا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف" توسع الناتو باتجاه الحدود الروسية يزيد التوتر في المنطقة" وزير الخارجية التركي "الوضع في إدلب السورية لن يؤثر على صفقة إس-400 بين تركيا وروسيا"
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مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية

ميليشيا الحشد الشعبي
بغداد - العرب اليوم

مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية

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مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية



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لم تقتصر الأنظار على منصة عرض أزياء المصمم مايكل كورس ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، لأن النجمات اللواتي حضرن الصفوف الأمامية شكّلن جزءا لا يتجزأ من العرض بإطلالاتهنّ الأنيقة، وعلى رأسهن بلايك لايفلي وبيلا حديد.بلايك ذكّرتنا من خلال اللوك الذي إختارته، بإطلالاتها خلال ترويجها لفيلم A Simple Favor حين كانت تتألق بالبدلات الأنيقة. هذه المرّة نسّقت سروال أسود بقصة الأرجل العريضة مع قميص أبيض وجيليه بنقشة المربعات، وكلها من مجموعة Resort 2020 للمصمم مايكل كورس. وأكملت بلايك اللوك بحقيبة باللونين الأبيض والأسود، فيما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات العريضة.أما بعد العرض، فقد لفتتنا إطلالة عارضة الأزياء بيلا حديد العصرية، التي تألقت بسروال من قماش الجلد باللون الزيتي تميّز بخصره العالي وقصة الأرجل الواسعة، وأكملت اللوك بكروب توب...المزيد

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العرب اليوم - عبايات سوداء من وحي مدونة الموضة حنين الصيفي لصاحبات الذوق الرفيع
 
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