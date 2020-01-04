الحشد الشعبي يصدر بيانا حول أنباء سقوط قتلى بين قياداته في التاجي شمالي بغداد

نفى إعلام الحشد الشعبي سقوط القادة الذين تم تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي.

وجاء في البيان: "ننفي استشهاد القادة الذين تم تداول أسماءهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي".

وتؤكد المصادر الأولية، أن "الغارة استهدفت رتلا لطبابة "الحشد الشعبي" قرب ملعب التاجي في بغداد".

ويهيب إعلام الحشد بتقصي واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير أخبار كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلد.