62 قتيلاً بغرق قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا الى 62 قتيلاً بينهم 14 طفلاً.وأوضح خفر السواحل الإيطالي، أنهم تمكنوا من إنقاذ 81 شخصا، بمن فيهم أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ، عقب غرق القارب، وتم إرسال 20 ناجيا إلى المشافي.

وأضاف خفر السواحل الإيطالي، أن معظم المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، وفدوا من سوريا وأفغانستان وإيران والصومال وباكستان، وأن عمليات البحث متواصلة، مشيرا إلى أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإنقاذ.