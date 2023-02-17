قوات الأمن العراقية تدمر 22 مضافة لعناصر «داعش» الإرهابي في كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير 22 مضافة للإرهابيين وتفجير عبوات ناسفة في محافظة كركوك. وقالت الوزارة -في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء الخميس- إن عناصر فوج القوات الخاصة الثالث في وادي الشاي بمحافظة كركوك، تمكنوا من تدمير 22 مضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. وأضافت أنه تم تفجير 10 عبوات ناسفة وتخريب 6 أنفاق أحدهم كان مفخخا.