تركيا تعرض على واشنطن وساطة لإنهاء التوتر بين روسيا وأوكرانيا

أبلغت تركيا الولايات المتحدة استعدادها للقيام بدور في تسوية الوضع في أوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا التي رفضت من قبل أي وساطة من جانب أنقرة. وفي شأن آخر، أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين بدعوى الارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي صنفتها أنقرة «تنظيما إرهابيا» بعد اتهامها بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.