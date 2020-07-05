منظومة باتريوت تصد صاروخًا قبل الوصول للسفارة الأميركية في بغداد

ذكرت قناة "العربية" اليوم الأحد، أن هجوما صاروخيا استهدف محيط السفارة الأميركية وسط العاصمة العراقية بغداد. وأضافت أن منظومة باتريوت الصاروخية الأميركية نجحت في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة. وأشارت إلى أن السفارة الأميركية في بغداد تتعرض لهجمات متتالية من المليشيا المسلحة الموالية لإيران. وتابع أنه تم إغلاق المدخل الشرقي للمنطقة الخضراء، حيث توجد السفارة الأمريكية وقمر الحكومة العراقية بعد الهجوم الصاروخي.