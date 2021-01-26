خفر السواحل التركي ينقذ 37 مهاجرا في مياه إيجه والمتوسط

أعلن خفر السواحل التركي عن إنقاذ 37 مهاجرا في أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطرق غير نظامية في ولايتي مرسين وموغلا.وأوضحت قيادة خفر السواحل، في بيان لها، أن طواقمها تلقت بلاغا بتسرب المياه إلى قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل منطقة أنامور في ولاية مرسين، وأنقذت 16 شخصا كانوا على متن القارب.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن مهاجرين طلبوا المساعدة بعد تعطل محرك قاربهم المطاطي قبالة سواحل قضاء دالامان في موغلا، وأنقذت قوات خفر السواحل 16 مهاجرا كانوا على متنه.وأشارت إلى أن طواقم خفر السواحل قبالة سواحل قضاء بودروم في موغلا أنقذت 5 مهاجرين أجبرهم خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.ولفتت إلى أنه عقب نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي اتخذت الإجراءات الرسمية بحقهم.