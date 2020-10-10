أفادت وكالة "الأناضول" التركية باستهداف الجيش الأرمني، اليوم الأحد، فريقا صحفيا تابعا لها أثناء تغطيته مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية تعرضت لنيران أرمنية.

وقال مراسل لـ"الأناضول" إن الفريق الصحفي للوكالة رفقة قناة "TRT" التركية كان يقترب من خط إطلاق النار صباح الأحد "لرصد الهجمات الأرمنية".

وأضاف أن القوات الأرمنية أطلقت عددا من قذائف الهاون، كما سقطت رصاصات على بعد 100 متر من مكان تواجد الفريق الصحفي في قرية كابانلي التابعة لمدينة ترتر غربي أذربيجان.

كما شاهد الفريق الصحفي، حسبما نقلته الوكالة، طائرتين بدون طيار قبيل إطلاق القذائف من قبل الجيش الأرمني.

ونقلت "الأناضول" عن مراسلها أن الصحفيين نجوا بعد ما ألقوا بأنفسهم وراء السيارة الخاصة بهم في آخر لحظة، بينما تواصل إطلاق القذائف وابتعد الفريق عن المكان.

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة حادة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على قره باغ، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.