ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى
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ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى

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العرب اليوم - ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى

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ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى



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ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى ترامب يؤكد علينا أن نرفض سياسة الانتقام ونقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى



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واشنطن ـ رولا عيسى

تتميّز النجمة إليزابيث هيرلي بتألّقها داخل وخارج السجادة الحمراء إذ شاركت سلسلة من الصور الرائعة عبر تطبيق "إنستغرام" مساء الأحد. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الممثلة، 53 عاما، تألقت في صورها وهي تبتسم أمام الكاميرا، وتكشف عن صدرها في بلوزة سوداء بسيطة ذات خط عنق كبير، وأبرزت عينها الزرقاء، بينما تضع يدها على شعرها البني، وارتدت هيرلي قلادة بسيطة باللون الفضي وبها حجر كريم، ومن المعروف أن هيرلي تعمل أيضا كمصممة ملابس سباحة، ونشرت صورة أخرى وهي تنظر إلى كتفها، وشاركت الصور مع متابعيها البالغ عددهم 1.1 مليون، كما أنها تنشر مجموعة من مقاطع الفيديو الرائعة لعطلتها. وظهرت في مقاطع الفيديو بروح معنوية مرتفعة أثناء وجودها على الشاطئ، وهي تبتسم للكاميرا وترتدي بكيني باللون الذهبي، به سلسلة باللون الذهبي، ونظارة شمس كبيرة باللون البنفسجي، وظهرت بشعرها البني منسدلا على كتفيهيا، كما…

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