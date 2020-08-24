ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت مبكر الاثنين، نقلا عن وزير الكهرباء، أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا. وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق. ونقل تلفزيون الإخبارية السوري عن وزير الكهرباء قوله إن الانفجار الذي استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية في سوريا قد يكون "عملاً إرهابياً".