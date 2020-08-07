عقوبات على السائقين الذين لا يضعون كمامة في ريف دمشق
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عقوبات على السائقين الذين لا يضعون كمامة في ريف دمشق

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العرب اليوم - عقوبات على السائقين الذين لا يضعون كمامة في ريف دمشق

شرطة ريف دمشق
دمشق - العرب البوم

أعلنت شرطة ريف دمشق أنها بدأت فرض عقوبات على كل سائق مركبة لا يضع كمامة، وذلك ضمن إجراءات التشدد في مكافحة انتشار فيروس كورونا وقال قائد شرطة المحافظة، نزار حسن، إن فرع المرور يقوم بتسجيل مخالفة بحق كل سائق لا يقوم بوضع الكمامة وأوضح في تصريحات نقلتها صفحة الشرطة على "فيسبوك" أن تلك المخالفة تدخل ضمن "مخالفة الأوامر الإدارية" وينتج عنها "سحب الشهادة ودفع مخالفة قدرها 600 ليرة سورية".

وأضاف أن المخالفة تنطبق "على جميع المركبات العامة والخاصة" وقال إن تلك المخالفة تأتي "ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا" وأشار إلى أن فرع مرور ريف دمشق "قام بتنبيه وإرشاد وتوجيه المواطنين بارتداء الكمامة قبل عدة أيام وبدأ بتنفيذ المخالفات بعدها".

المصدر: RT

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عقوبات على السائقين الذين لا يضعون كمامة في ريف دمشق عقوبات على السائقين الذين لا يضعون كمامة في ريف دمشق



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