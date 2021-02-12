قال المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، إنه تسلم شهادة غينيس للأرقام القياسية نيابة عن اللجنة بعد تسجيلها اكبر عدد من رسائل التسامح خلال 24 ساعة فقط.وقال عبد السلام : "إنه تمت الاستجابة للحملة التفاعلية التي أطلقتها اللجنة في اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يتزامن مع الرابع من فبراير من كل عام.ولفت إلى أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا للمشاركة من كافة الفئات، حيث شارك بها شباب وكبار ورجال ونساء وذوي الهمم ورياضيين وفنانين ومثقفين ورجال الدين من مختلف أنحاء العالم ومن كل الأديان.واعتبر أمين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن تسجيل رسائل الأخوة الإنسانية لأكبر عدد في 24 ساعة، يعد إنجازا كبيرا، يعكس مدى التأثير الذي وصلت إليه "وثيقة الأخوة الإنسانية" عالميا.

وأكد في الوقت نفسه على التزام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، باستمرار العمل على نشر مبادئ الوثيقة عبر المزيد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائها الدوليين.وأطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الخميس 4 فبراير، حملة عالمية تفاعلية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "رسائل الأخوة الإنسانية" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في الرابع من فبراير من كل عام.ودعت اللجنة العليا في حملتها التي استمرت 24 ساعة فقط، كافة شعوب العالم الى الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية من خلال تبادل رسائل الأخوة المحبة والألفة والسلام بين بعضهم البعض.