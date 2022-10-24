وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقاً

أعلنت الشيخة مريم آل ثاني عن وفاة حفيد حاكم قطر سابقا الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني. وقالت الشيخة القطرية في تغريدة على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني، حفيد حاكم قطر سابقا". وأضافت أنه عرف عن الشيخ حمد "حسن الخلق والتواضع، والكرم والشهامة".