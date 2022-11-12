جيش ميانمار يقتل 5 مدنيين في ولاية راخين
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جيش ميانمار يقتل 5 مدنيين في ولاية راخين

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العرب اليوم - جيش ميانمار يقتل 5 مدنيين في ولاية راخين

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ميانمار - العرب اليوم

أحرقت قوات المجلس العسكري في ميانمار منازل مدنيين وقتلت 5 منهم في ولاية راخين، وفق شهادات سكان جمعتها وكالة فرانس برس الجمعة، في انتهاك لوقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين.

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جيش ميانمار يقتل 5 مدنيين في ولاية راخين جيش ميانمار يقتل 5 مدنيين في ولاية راخين



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