جيش ميانمار يقتل 5 مدنيين في ولاية راخين

أحرقت قوات المجلس العسكري في ميانمار منازل مدنيين وقتلت 5 منهم في ولاية راخين، وفق شهادات سكان جمعتها وكالة فرانس برس الجمعة، في انتهاك لوقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين.