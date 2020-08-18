اتفاق تركي قطري جديد لدعم حكومة الوفاق اللييبة عسكريا

كشفت قناة "العربية" عن اتفاق تركي – قطري جديد من أجل دعم حكومة الوفاق غير الشرعية والتي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وأشارت "العربية" إلى أن الاتفاق الجديد ينص على تحويل ميناء مصراتة الليبي إلى قاعدة بحرية لتركيا في البحر المتوسط وأضافت: "الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مركز تنسيق عسكري بين تركيا وقطر والوفاق مقره مدينة مصراتة" وتابعت: "الاتفاق ينص أيضا على تمويل النظام القطري لمراكز ومقرات التدريب الخاصة بحكومة الوفاق".