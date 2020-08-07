احتجاجات متواصلة بطرابلس والزاوية ضد حكومة السراج

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية الشعبية، الجمعة، بعدة مدن ليبية أبرزها العاصمة طرابلس والزاوية ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المسيطرة على تلك المناطق ويتهم المحتجون حكومة السراج بالفشل الذي قاد إلى نقص حاد في الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني وتظاهر المئات من أبناء مدن غرب ليبيا اعتراضا على تفاقم الأزمات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السراج غير الدستورية، وسط اتهامات للمسؤولين بالفساد وأشعل المتظاهرون إطارات سيارات، كما أغلقوا عدد من الشوارع دون حدوث إصابات إلى الآن وسبق هذه المظاهرات حشد إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام، فيما تم تدشين عدة هاشتاقات أبرزها #جرب_اطلع، و#ثورة_جديدة.

ويعيش الليبيون حالة من التردي الشديد في الخدمات وتراكم الأزمات، بسبب سوء الإدارة أو سيطرة المليشيات التي تعمل على استنزاف الثروات لصالحها ولصالح مناطقها كما يعاني الليبيون من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي يمتد لـ10 ساعات يوميا، والتعدي على مياه النهر الصناعي ما يؤدي لانقطاع المياه عن مدن بأكملها تأتي الاحتجاجات في الوقت الذي دعم فيه البنك المركزي الليبي –الخاضع لسيطرة الإخوان- نظيره التركي بوديعة تبلغ 8 مليارات دولار مع إلغاء أي فوائد، وفقا لـرئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الأغا، لمدة 4 سنوات، وبدون أي فوائد، كما يتقاضى المرتزقة السوري الواحد في ليبيا راتب 2000 دولار شهريا.