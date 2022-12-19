إصابة 11 شخصاً في انفجار على متن عبّارة في بورما

أصيب 11 شخصاً على الأقل في انفجار على متن عبّارة، في رانغون، العاصمة الاقتصادية لبورما، وفقاً لمصدر أمني ووسائل إعلام محلية.ووقع الانفجار قرابة الساعة السابعة مساء (12,30 ت غ) في عبّارة تقل ركّاباً عبر نهر يانغون الذي يروي المنطقة باتجاه بلدة دالا، حسبما أفاد مصدر أمني.وأوضح المصدر أنّ 11 شخصا أصيبوا، في حين أفادت وسائل الإعلام المحلية عن إصابة 13 شخصاً.وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام دماء وأنقاضاً متناثرة على أرضية خشبية.ورداً على سؤال، لم يصدر المتحدث باسم المجلس العسكري أي تعليق.