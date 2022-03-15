تأثير الأزمة الأوكرانية على قناة السويس غير ملموس حتى الآن

عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على قرار إلغاء التخفيضات المقدمة لناقلات الغاز الطبيعي المسال، قائلا إنه أصبح لا يوجد معنى لعمل تخفيضات لناقلات الغاز التي تجني أرباحًا نتيجة ارتفاع أسعار النفط.وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة تراقب السوق دائمًا وترى ما يمكن فعله من انخفاضات وارتفاعات حسب السوق، معقبًا: «نتابع بحيث عندما يكون هناك زيادة في أسعار السلع التي تعبر القناة نستفيد منها».وحول مدى تأثر قناة السويس بالأزمة الروسية الأوكرانية، أوضح أن التأثير ليس ملموسًا حتى الآن، مضيفًا أنه من الممكن أن يكون هناك تأثيرًا للأزمة فيما بعد، لكن الإيجابي في الأمر أن أوروبا ستستورد الغاز من الجنوب والخليج، وبالتالي فاحتمالية عبورها من قناة السويس كبيرة.وتابع: «حتى الآن لم نرصد تأثيرا كبيرا أو واضحا للأزمة.. ومن الممكن أن تظهر هذه التأثيرات خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن عدد السفن التي مرت خلال القناة في الأسبوع الماضي ازدادت بنسبة 8.5% مقارنة بنفس التوقيت العام الماضي.وأعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، إلغاء خصومات منحتها لناقلات الغاز المسال، بدءًا من غد الثلاثاء.وكانت الهيئة تمنح تخفيضًا 15% من رسوم العبور العادية لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر القناة بداية من نوفمبر الماضي، إلا أن قرار اليوم يعني إلغاء أي تخفيض سابق.