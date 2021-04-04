العاهل البحريني يعلق على التطورات في الأردن
آخر تحديث GMT02:44:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

العاهل البحريني يعلق على التطورات في الأردن

العرب اليوم -

العرب اليوم - العاهل البحريني يعلق على التطورات في الأردن

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
المنامة - العرب اليوم

أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعمه للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في كل إجراءاته لمواجهة كل محاولات التأثير على أمن الأردن.وأكد آل خليفة، في بيان صدر عن الديوان الملكي البحريني مساء السبت، "وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها... ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيه".وأضاف العاهل البحريني، حسب البيان، أن هذا التأكيد يأتي "انطلاقا مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا لتاريخهما المشترك"، مشددا على أن "أمنهما كل لا يتجزأ".

وفي وقت سابق من السبت أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العاهل البحريني يعلق على التطورات في الأردن العاهل البحريني يعلق على التطورات في الأردن



أخبار ذات صلة

GMT 02:11 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

الكويت تعرب عن وقوفها إلى جانب الأردن وتأييدها لإجراءات الملك عبدالله الثاني
العرب اليوم - الكويت تعرب عن وقوفها إلى جانب الأردن وتأييدها لإجراءات الملك عبدالله الثاني

GMT 00:05 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

قال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص. 
العرب اليوم - قال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص. 

GMT 00:02 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

الأمير حمزة أعلن أنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص
العرب اليوم - الأمير حمزة أعلن أنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص

GMT 23:32 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الناصرية في العراق
العرب اليوم - انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الناصرية في العراق

GMT 21:24 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

عاهل البحرين يؤكد تأييده التام لكل قرار اتخذه الملك عبد الله الثاني لحفظ الأردن
العرب اليوم - عاهل البحرين يؤكد تأييده التام لكل قرار اتخذه الملك عبد الله الثاني لحفظ الأردن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:32 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة
العرب اليوم - تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة

GMT 11:20 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها
العرب اليوم - القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 00:52 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

محمد علي الحوثي يحذر إيران من "تكرار خطأ" مرتبط بالاتفاق النووي
العرب اليوم - محمد علي الحوثي يحذر إيران من "تكرار خطأ" مرتبط بالاتفاق النووي

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

GMT 11:14 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021
العرب اليوم - أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021

GMT 10:46 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:45 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية
العرب اليوم - "فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 08:54 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type
العرب اليوم - جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 20:05 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

فولكس فاجن جولف GTI الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط
العرب اليوم - فولكس فاجن جولف GTI الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط

GMT 14:16 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

والي تكشف أن الفساد يكبد الاقتصاد العالمي 3 تريليونات دولار سنويًا
العرب اليوم - والي تكشف أن الفساد يكبد الاقتصاد العالمي 3 تريليونات دولار سنويًا

GMT 21:21 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

الكاف يشيد بهدايا قفشة لمهاجمي مصر أمام منتخب جزر القمر
العرب اليوم - الكاف يشيد بهدايا قفشة لمهاجمي مصر أمام منتخب جزر القمر

GMT 21:30 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

الاتحاد الأفريقي يتغنى بالنني بعد هدفه فى منتخب جزر القمر
العرب اليوم - الاتحاد الأفريقي يتغنى بالنني بعد هدفه فى منتخب جزر القمر

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 07:43 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة
العرب اليوم - ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة

GMT 06:08 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"
العرب اليوم - جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"

GMT 16:03 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين
العرب اليوم - إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين

GMT 15:24 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة
العرب اليوم - وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة

GMT 20:32 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته
العرب اليوم - "المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته

GMT 06:57 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة
العرب اليوم - أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة

GMT 11:28 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

قائمة أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8 تضم لامبورجيني وفورد
العرب اليوم - قائمة أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8 تضم لامبورجيني وفورد

GMT 20:37 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين
العرب اليوم - ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين

GMT 07:15 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة
العرب اليوم - السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab