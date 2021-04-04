العاهل البحريني يعلق على التطورات في الأردن

أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعمه للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في كل إجراءاته لمواجهة كل محاولات التأثير على أمن الأردن.وأكد آل خليفة، في بيان صدر عن الديوان الملكي البحريني مساء السبت، "وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها... ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيه".وأضاف العاهل البحريني، حسب البيان، أن هذا التأكيد يأتي "انطلاقا مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا لتاريخهما المشترك"، مشددا على أن "أمنهما كل لا يتجزأ".

وفي وقت سابق من السبت أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".